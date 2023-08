Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Führungsspitze der Polizei in Nienburg wieder besetzt: Kriminaldirektor Stefan Schara ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Nienburg (ots)

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg steht unter neuer Führung: Kriminaldirektor Stefan Schara hat am 1. August 2023 das Amt des Inspektionsleiters übernommen. Der 59-Jährige folgt damit auf Mathias Schröder, der seit April 2023 Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen ist und die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zuvor knapp drei Jahre lang geleitet hat. Stefan Schara, der seinen Lebensmittelpunkt in Hannover hat, war zuletzt in der Polizeidirektion Hannover als Leiter des Personaldezernates tätig. Insgesamt blickt er auf eine gut 40-jährige Laufbahn bei der Polizei zurück, in der er in unterschiedlichsten Verwendungen Dienst- und Führungserfahrungen gesammelt hat. Auch in der Polizeidirektion Göttingen ist Stefan Schara kein Unbekannter: Nach verschiedenen Stationen in der Polizeidirektion Hannover, in der Zentralen Polizeidirektion, im niedersächsischen Innenministerium und im Landeskriminalamt, leitete er von 2018 bis 2020 das Personaldezernat der Göttinger Behörde, bevor es ihn wieder in die Landeshauptstadt verschlug. "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und werde meine vielfältigen Erfahrungen gewinnbringend in die polizeiliche Arbeit der Inspektion einfließen lassen. Nicht nur meine knapp 570 Mitarbeitenden, sondern ebenso die rund 280.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Landkreise Nienburg (Weser) und Schaumburg können sich darauf verlassen, dass ich mich mit aller Kraft für eine Fortsetzung der erfolgreichen polizeilichen Arbeit einsetzen werde", so Stefan Schara. Die feierliche Amtseinführung des Kriminaldirektors findet Ende September statt.

