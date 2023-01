Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Gerätehäuser an Estebrügger Grundschule auf, Vier Sachbeschädigungen an Schaufensterscheiben und Bushaltestelle in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen Gerätehäuser an Estebrügger Grundschule auf

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 06.01., 17:00 h und Samstag, 07.01., 17:30 h in Estebrügge in der Hinterstraße das Gelände der dortigen Grundschule, auf dem sich auch die DRK-Kindertagesstätte und der Altländer Sportclub befindet, betreten und dann sämtliche Gerätehäuser aufgebrochen. Aus diesen wurden dann zunächst Bälle und Kettcars entwendet. Die Kettcars konnten später wieder aufgefunden werden, die Bälle sind weiterhin verschwunden.

Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Die Polizei in Jork sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

2. Vier Sachbeschädigungen an Schaufensterscheiben und Bushaltestelle in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen

Am späten Sonntagabend ist es im Buxtehuder Stadtgebiet zu mindestens vier Sachbeschädigungen an Schaufensterscheiben und einer Bushaltestelle gekommen, für die die Ermittler jetzt auf der Suche nach Zeugen sind. Gegen 21:15 h wurde bei einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 47 durch einen zunächst unbekannten Täter Scheiben zerstört. Ab 23:45 h hatte dann vermutlich derselbe Täter in der Bahnhofstraße 49 an einem dortigen Handyladen versucht, eine Scheibe einzuschlagen. Anschließend versuchte er in der Bahnhofstraße 1 bei einem dortigen Fotofachgeschäft, zwei Schaufensterscheiben zu zerstören und beschädigte schließlich noch eine Scheibe in der Langen Straße bei einer Juwelierfiliale im Stackmann-Haus. Im Rahmen der Fahndung und mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen konnten Beamte der Buxtehuder Wache dann einen 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Dieser musste sich auf der Wache erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wegen fehlender Haftgründe allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittler suchen jetzt nach weiteren Zeugen, die den jungen Mann mit auffälliger Bekleidung (grüne Collegejacke mit weißen Ärmeln sowie beigen Sommer-/Anglerhut) auf seinen Weg im Innenstadtbereich beobachtet haben und die möglicherweise ein von ihm benutztes Werkzeug wie z. B. einen Nothammer gefunden haben, den er für die Sachbeschädigungen verwendet haben könnte.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, da alle beschädigten Scheiben ausgetauscht werden müssen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell