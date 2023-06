Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frauen im Zug geschubst und getreten

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Opfer von Gewalt wurden am vergangenen Sonntag (4.6.) zwei 28-Jährige aus Polen. Die beiden Frauen waren mit dem Zug gegen Mitternacht mit einer international agierenden Jazzgruppe unterwegs. Ein Unbekannter störte sich offensichtlich an der guten Stimmung der Reisegruppe, der die 28-Jährigen angehörten. Der Mann trat die Frauen mehrfach gegen die Füße und schubste die beiden Reisenden. Beide blieben unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht, in einen Regionalexpress von Frankfurt am Main in Richtung Marburg (Lahn), kurz vor der Ankunft im Bahnhof Gießen.

Personenbeschreibung

Der Tatverdächtige war etwa 30 Jahre alt mit kräftiger Figur. Er hatte hellbraune, kurze Haare und einen Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dreiviertellangen, hellblauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt mit rot/weißer Aufschrift und einer grau/schwarzen Engelbert Strauss Jacke.

Der Mann war in Begleitung einer Frau. Diese hatte blonde Haare, eine kräftige Figur und war mit einem Fanschal von Eintracht Frankfurt bekleidet.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell