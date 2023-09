Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeivizepräsident in der Polizeidirektion Göttingen: Ministerin Behrens führt Mathias Schröder offiziell ins Amt ein

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Die Polizeidirektion Göttingen hat nun auch ganz offiziell einen Vizepräsidenten: Mathias Schröder wurde am Montag (11. September) von der Niedersächsischen Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, fünf Monate nach seinem kommissarischen Anritt in Hannover ins Amt eingeführt.

Mathias Schröder war zum 1. April 2023 zusammen mit der designierten Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn in die Polizeidirektion Göttingen gekommen. Er wurde zu diesem Zeitpunkt mit der Wahrnehmung der Geschäfte betraut und hatte sich offiziell auf den Dienstposten beworben. Schröder war auf Gerd Lewin gefolgt, der im Dezember 2022 in den Ruhestand verabschiedet wurde, und hatte zuvor die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg geleitet.

"Ich freue mich sehr, dass ich mich nun auch ganz offiziell als Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen bezeichnen und nicht mehr nur kommissarisch das operative Geschäft der Behörde leiten darf. Ich hatte fünf Monate Zeit, um die Polizeidirektion Göttingen aus einer anderen Perspektive als der des Inspektionsleiters kennenzulernen. In dieser Zeit bin ich nicht nur vielen kompetenten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnet, sondern habe auch eine hervorragend funktionierende Behörde erlebt, die schon jetzt sehr gut aufgestellt ist - ich freue mich, auf dieses Fundament aufbauen zu dürfen und auch auf die Aufgaben, die auf uns warten", sagt Mathias Schröder im Nachgang seiner Amtseinführung.

Mathias Schröder kam 1983 nach dem Abitur als Polizeihauptwachtmeister-Anwärter zur Polizei und hat seine Grundausbildung in der damaligen Landespolizeischule Niedersachsen absolviert. Nach verschiedenen Stationen im gehobenen Dienst und dem Studium zum höheren Dienst kam er 2004 in die damals neu gegründete Polizeidirektion Göttingen, wo er bis 2006 zunächst Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg war und von 2006 bis 2010 Leiter des Polizeikommissariats Stadthagen. Weitere Leitungspositionen übernahm er in den Folgejahren im Innenministerium, in der Zentralen Polizeidirektion und an der Polizeiakademie Niedersachsen. Seit 2020 leitete er die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Mathias Schröder ist verheiratet und lebt nördlich von Hannover.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell