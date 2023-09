Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Blaulichttag 2023 in Hameln: Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Göttingen findet in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden statt

Hameln (ots)

Am Samstag, den 23. September 2023, findet auf Initiative des Landkreises Hameln-Pyrmont, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr der Blaulichttag 2023 in Hameln statt. In diesem Rahmen feiert die Polizeidirektion Göttingen auch ihren traditionellen "Tag der offenen Tür", der in diesem Jahr von der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ausgerichtet wird. Die traditionelle Veranstaltung findet stets an wechselnden Orten im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen statt - zuletzt pandemiebedingt 2019 am Standort Osterode am Harz.

Um 11 Uhr wird die Veranstaltung offiziell von Dirk Adomat, Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, eröffnet. Anschließend wird Mathias Schröder, Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, eine kurze Rede halten: "Wir stehen nicht allein hier - neben der Polizei präsentieren sich auch viele weitere Blaulichtorganisationen aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Das zeigt vor allem eins - die Zusammenarbeit der Organisationen funktioniert hervorragend. Und das ist auch gut so: Gemeinsam können wir die Sicherheit der Menschen in der Region noch besser gewährleisten."

Auf dem Veranstaltungsgelände wird die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden - neben einem Wasserwerfer der Zentralen Polizeidirektion Hannover und einem Einsatzboot der Wasserschutzpolizei Niedersachsen als besondere, optische Highlights - vielfältig vertreten sein.  Das Team Nachwuchsgewinnung wird über den Polizeiberuf sowie die Einstellungsvoraussetzungen informieren.  Das Präventionsteam wird in Zusammenarbeit mit der Opferhilfe "Weißer Ring" über die Themen Einbruchschutz und Schutz vor Straftaten (zum Nachteil älterer Menschen) informieren.  Am Stand der Kriminaltechnik (KT) werden Technikerinnen ihre tägliche Arbeit "zum Mitmachen" vorstellen.  Die Verkehrssicherheitsberaterin zeigt mittels einer Virtual Reality (VR) Brille, wie es sich anfühlt, unter dem Einfluss von Rauschmitteln am Straßenverkehr teilzunehmen.  Polizeitrainer bieten allen Gästen die Möglichkeit, eine Tür mit einer Ramme zu öffnen.

Selbstverständlich sind auch die kleinen Gäste bedacht und werden garantiert nicht zu kurz kommen.

Das Veranstaltungsgelände des Blaulichttages befindet sich an der Weserpromenade, Am Stockhof, Am Anleger und dem sogenannten "2-Euro-Parkplatz" an der Ruthenstraße. Hier wird sich auch die Polizei präsentieren.

Um 11.30 Uhr wird es eine Vorführung der Diensthundführergruppe der Polizeidirektion Göttingen auf der Aktionsfläche auf dem Busparkplatz Am Stockhof geben. "Polizei in Aktion" wird um 15.00 Uhr anzuschauen sein, wenn die sogenannte Verfügungseinheit "Einsatztechniken" vorstellt.

Auch für den Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, Polizeidirektor Matthias Kinzel, ist der Tag der offenen Tür im Rahmen des Blaulichttages, ein besonderer Tag: "Ich freue mich, dass meine Inspektion in diesem Jahr die Ehre hat, den Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Göttingen auszurichten und dass wir dabei allen Interessierten einen Einblick in das weite Aufgabengebiet und die vielfältige Arbeit der Polizei gewähren können. Dieses im Rahmen einer 'Blaulichtmeile' mit anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben tun zu dürfen, ist ein weiterer Beweis für hier vor Ort bestens funktionierende Netzwerke und bestehende Kooperationen. Ich freue mich darüber hinaus auf eine abwechslungsreiche Veranstaltung und hoffe mit vielen Menschen über unsere Arbeit ins Gespräch zu kommen."

