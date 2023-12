Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Adventskranzbrand verursacht leichten Sachschaden

Eppelborn-Wiesbach (ots)

Am Montag wurde ein aufmerksamer Fußgänger gegen 00:50 Uhr auf einen ausgelösten Rauchmelder samt brennenden Adventskranz in einem Anwesen in der Kirchenstraße aufmerksam. Durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr und anschließenden Löscharbeiten konnte eine Brandausbreitung im Anwesen verhindert werden. Aufgrund der Abwesenheit der Bewohner musste sich die Feuerwehr zunächst Zutritt zum Anwesen verschaffen. Im Anschluss wurde festgestellt, dass der vermutlich nicht richtig abgelöschte Adventskranz in Brand geriet und dann den darunter befindlichen Beistelltisch in Brand setzte. Der Brandschaden wird auf eine niedrige dreistellige Summe geschätzt.

