POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 24.05.2024 um 14:30 Uhr kam es in Stadthagen, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Rehburgerin wollte mit ihrem BMW rückwärts ausparken. Dabei übersah sie einen E-Scooter. Auf diesem befanden sich zwei Personen, ein 14-jähriger Jugendlicher und sein 11-jähriger Freund. Der 14-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass sein Mitfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang deutlich darauf hin, dass ein E-Scooter nur von einer Person benutzt werden darf.

