POL-LB: Vaihingen an der Enz-Gündelbach: Einbruch in Lagerräume

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag vermutlich im Laufe des Tages Zutritt in die, durch eine Praxis genutzten, Lagerräume in einem Haus in der Lorenzenstraße in Gündelbach. Gegen 17.00 Uhr konnte eine Zeugin, die ebenfalls noch nicht bekannt ist, Personen in den Räumen erkennen und verständigte einen Verantwortlichen. Im Anschluss wurde die Polizei alarmiert, die vor Ort feststellte, dass die Personen gelagerte, noch verpackte Gegenstände, wie beispielsweise eine Kaffeemaschine oder einen Wassersprudler, öffneten und teilweise wohl versuchten diese zu nutzen. Ob sie auch Gegenstände entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Die Unbekannten hinterließen ein größeres Chaos in den Räumen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise geben können, und insbesondere die Frau, die den Verantwortlichen alarmierte, und bittet diese, sich zu melden.

