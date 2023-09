Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Nackter Mann an Enzufer aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Eine 36 Jahre alte Frau war am Dienstag (12.09.2023) zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr zu Fuß im Bereich des Enztalradweges zwischen Ober- und Unterriexingen unterwegs. Als sie am Enzufer saß, wurde sie von einem noch unbekannten, vollkommen nackten Mann angesprochen. Dieser soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er war mutmaßlich mit einem hellen Fahrrad unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell