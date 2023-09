Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr fuhr der 42-jährige Fahrer eines Mercedes die L1182 von Dagersheim kommend in Richtung Weil der Stadt. Zur gleichen Zeit fuhr der 87-jährige Fahrer eines VW mit seiner 88-jährigen Beifahrerin die Dätzinger Straße in Döffingen in Richtung L1182 um nach rechts abbiegen. Der VW-Fahrer missachtete an der Einmündung zur L1182 die Vorfahrt des aus Richtung Dagersheim kommenden Mercedes. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Dadurch wurde der VW auf einen weiteren VW eines 54-Jährigen abgewiesen, der auf der Linksabbiegerspur der L1182 stand. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Mercedes schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

