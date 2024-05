POL-STH: Verkehrsunfall

Pollhagen (ots) - (bae)In der Zeit zwischen dem 20.04.2024 und dem 24.04.2024 wurde in Pollhagen ein Aufsitzmäher entwendet. Dieser stand in einem Gartenhaus in der Sachsenhäger Straße. Bereits am 24.04.2024 stellte der 30-jährige Geschädigte fest, dass die Tür des Gartenhauses aufgehebelt worden war. Aus dem Gartenhaus wurde sein Akku-Aufsitzmäher mit vier Akkus entwendet. Es entstand ein Schaden von 3200 Euro. ...

