POL-FR: Schopfheim: Körperverletzung in Höhe des Amtsgerichts - Polizei sucht Zeugen!

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, welche am Mittwoch, 13.09.2023 gegen 15.50 Uhr in der Hauptstraße, in Höhe des Amtsgerichts, stattgefunden haben soll. Hier wurde ein 38 Jahre alter Mann von einem weiteren Mann und zwei Frauen körperlich angegangen. Der 38-Jährige hatte seinen Sohn im Arm und stürzte zusammen mit diesem auf ein Rasengrundstück. Anschließend flüchtete der 38-Jährige zusammen mit einem weiteren Sohn vor den Angriffen. Die drei Angreifer entfernten sich in Richtung Stadthalle. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Die beide Kinder blieben augenscheinlich unverletzt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich zu melden.

