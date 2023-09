Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Roller-Fahrer im Straßenverkehr von Pkw gefährdet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Mittwoch, 13.09.2023 gegen 18.15 Uhr auf der Bismarckstraße in Höhe der Wendemöglichkeit für Linienbusse. Ein 44 Jahre alter Mann befuhr zuvor mit seinem Roller die Bismarckstraße in Richtung Wiechser Straße. Im Bereich der Wendemöglichkeit für Busse bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach links auf die Bismarckstraße ab und übersah vermutlich den 44-Jährigen. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Im weiteren Verlauf soll der unbekannte Fahrzeugführer dem Roller-Fahrer dicht aufgefahren sein und ihn schlussendlich nach dem Überholen geschnitten haben. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Audi A6 Kombi. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeugführer machen können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell