Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt- Körperverletzung nach vorangegangener Ruhestörung

Rastatt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr klopfte eine Bewohnerin eines 4-stöckigen Wohn- und Geschäftshauses in der Poststraße an die Zimmertüre ihres 29-jährigen Mitbewohners und bat um Ruhe, da dieser die Nacht über wohl lautstark Musik hörte. Dem augenscheinlich alkoholisierten Mann missfiel diese Bitte. Nach Zeugenaussagen wurde er zunehmend aggressiver und beleidigte die Frau so sehr, dass sich diese in einer Toilette verschanzte. Ein 55-jähriger Mitbewohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und wollte der Frau zu Hilfe kommen. Daraufhin soll er von dem 29-jährigen Störenfried mit den Fäusten angegriffen und nachdem er zu Boden ging, getreten worden sein. Im Anschluss wurde die Frau laut Zeugenaussagen massiv bedroht. In der Folge soll der Angreifer mit einem Eisenrohr drei Fahrzeug- und elf Fensterscheiben eingeschlagen haben. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann in polizeilichen Gewahrsam, wo er neben der Feststellung seiner Personalien auch erkennungsdienstlich behandelt und ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Ermahnung zur Ruhe wurde der Mann nach 8 Uhr wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen 9:30 Uhr wurde die Polizei erneut verständigt, dass der 29-Jährige wiederholt randalieren würde. Nach Verständigung der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Festnahme des Beschuldigten an und beantragte beim Amtsgericht Baden-Baden den Erlass eines Haftbefehls wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung. Nach der Vorführung am Montagnachmittag beim Haftrichter des Amtsgerichts in Baden-Baden wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der 29-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt dauern an. /vo

