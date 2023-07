Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Hochwertiger Schmuck entwendet, Zeugen gesucht

Wolfach (ots)

Bislang unbekannten Personen gelang es am Samstagabend, hochwertigen Schmuck aus einem verschlossenen Van der Marke Ford mit einem Karlsruher Kennzeichen zu entwenden. Im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 19:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten bisherigen Erkenntnissen zufolge unerlaubten Zutritt in das parkende Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Hierbei sollen sie zunächst versucht haben, mithilfe von Hebelwerkzeug den Kastenwagen zu öffnen. Daraufhin sollen die Unbekannten die Seitenscheibe des Fahrzeuges mit bislang nicht bekannten Gegenständen eingeschlagen haben, wodurch die Fahrzeugtür entriegelt werden konnte. Hierdurch gelangten sie in den Laderaum des Fahrzeuges und entwendeten den hochwertigen Schmuck eines Ehepaars im Wert eines sechsstelligen Betrages. Bei dem Schmuck soll es sich um etwa 400 hochwertige Einzelstücke gehandelt haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07834 8357 - 0 gebeten.

