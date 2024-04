Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autoknacker schlagen gleich zweimal zu - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Autoknacker haben sich in der Südweststadt in Pforzheim an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Das erste Auto stand in der Postwiesenstraße, als die Unbekannten im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine Scheibe an dem Fahrzeug einschlugen. Die Täter durchwühlten den Wagen und entwendeten den Tachometer.

Auch in der Vogelsangstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fahrzeug zum Ziel von Autoknackern. Wie bereits zuvor schlugen die Täter eine Scheibe ein und durchwühlten das Auto. Letztlich stahlen sie mehrere neuwertige Kleidungsstücke.

Der Diebstahlschaden in beiden Fällen beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Rund um das Thema Autoaufbrüche und Autodiebstahl gibt das Polizeipräsidium Pforzheim folgende allgemeine Tipps und Hinweise:

- Ziehen Sie immer den Zündschlüssel ab, auch wenn Sie nur kurz weg sind - zum Beispiel zum Tanken. Nur so ist in der Regel auch die Wegfahrsperre aktiviert.

- Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

- Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel immer (ver-)schließen - auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif".

- Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Denn erfahrende Diebe kennen jedes Versteck.

- Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Geräts.

- Schalten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs stets die Alarmanlage ein. Normalerweise wird die Alarmanlage beim Verschließen des Fahrzeuges aktiviert.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wird - beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben, oder indem Sie den Türgriff betätigen.

- Nehmen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Schriftstücke mit der Wohnungsanschrift und besonders Hausschlüssel immer mit aus dem Fahrzeug.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

- Suchen Sie zum Abstellen Ihres Fahrzeugs belebte und gut beleuchtete Parkplätze auf oder nutzen Sie eine abschließbare Garage.

- Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die wiederholt langsam durch die Straßen "patrouillieren" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

- Achten Sie auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Das kann bereits die Vorbereitung auf einen späteren Diebstahl sein. Denn hochwertige Autos werden oft auf Bestellung gestohlen.

