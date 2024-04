Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 25 neue Polizistinnen und Polizisten für das Pforzheimer Polizeipräsidium

Am Dienstagvormittag hat der Leitende Kriminaldirektor Uwe Carl in Pforzheim 25 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte begrüßt, die zum 1. April ihren Dienst im Polizeipräsidium Pforzheim angetreten haben.

Die Begrüßungsveranstaltung fand in Anwesenheit hochrangiger Vertreterinnen und Vertreter des Polizeipräsidiums statt. Alle Führungskräfte wünschten den Neuzugängen viel Erfolg für ihren Start in ihren künftigen Aufgabenbereichen und eine schnelle Eingewöhnungszeit an ihrem neuen Dienstort.

Das Polizeipräsidium Pforzheim freut sich über die neue tatkräftige Unterstützung.

