POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 20.01.2024

Straftaten

Hückelhoven - Diebstahl eines Kleintransporter

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.01.2024), einen in der Schaufenberger Straße abgestellten Kleintransporter des Herstellers Mercedes-Benz (Sprinter). Die unbekannten Täter ließen den Kleintransporter jedoch nach 200m aufgrund eines technischen Defektes stehen. Nach der Spurensicherung wurde der Pkw an den Eigentümer übergeben, der den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte.

Wegberg - Diebstahl eines Pkw

In der Straße "Kringskamp" entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.01.2024), einen hochwertigen Pkw des Herstellers Mercedes-Benz durch überwinden des Keyless-Go-Systems. Die Tatbegehung wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt in diesem Fall.

