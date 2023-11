Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem geparkten PKW

Waldbreitbach (ots)

Am Dienstagvormittag ist im Zeitraum von 10:40 Uhr bis 12:00 Uhr in der Brückenstraße in Waldbreitbach ein geparkter PKW Renault Dacia beschädigt worden. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite und die Motorhaube des Fahrzeuges. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell