Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Flächenbrand durch Erntearbeiten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bedburg-Hau (ots)

Zu einem gemeldeten Flächenbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau heute (03.07.2023) um 17:31 Uhr auf ein Feld am Alten Kirchweg in Till-Moyland alarmiert. Während Erntearbeiten mit einem Mähdrescher war das Feld in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten etwa 100 Quadratmeter Stoppelfeld. Mit einem Schnellangriff konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Die Einsatzdauer betrug 30 Minuten. Die Leitung hatte Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann. Eingesetzt waren 7 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell