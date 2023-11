Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug durch Falsche Polizeibeamte

Schaden in fünfstelliger Höhe

VG Altenkirchen-Flammersfeld (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023, kam es in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zu einem Betrug durch Falsche Polizeibeamte. Nach bisherigen Erkenntnissen riefen die bislang unbekannten Täter eine 90-jährige Dame an und gaben sich dabei wahrheitswidrig als Polizeibeamte und Staatsanwälte aus. Bei dem Telefonat wurde vorgetäuscht, dass eine nahe Angehörige der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine angebliche Inhaftierung der Angehörigen abzuwenden, brachten die Täter die Geschädigte dazu, Wertgegenstände zu übergeben. Der Schaden beläuft sich auf einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Altenkirchen auf diese Betrugsmasche hin. Es wird dringend geraten, nicht auf solche oder ähnliche Anrufe zu reagieren und auf keinen Fall Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte die nächste Polizeidienststelle informiert werden.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein