Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheibe von PKW eingeschlagen

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 28.11.2023 meldet der 63jährige Geschädigte, dass in der Zeit von 00:20 Uhr bis 11:15 Uhr in der Johannes-Seiz-Straße die Fahrzeugscheibe seines PKW auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden sei. Aus dem Fahrzeug wurde ein kleines schwarzes Mäppchen aus der Mittelkonsole entwendet wurde. Ansonsten sei nichts entwendet worden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Neuwied entgegen.

