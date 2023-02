Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein Unfall gebaut

Zella-Mehlis (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnachmittag die Amtsstraße in Zella-Mehlis. Er bog nach links in die Oberhofer Straße ab und wollte von dort weiter in die Ernststraße abbiegen. Dabei überfuhr er eine durchgezogene Linie und eine Sperrfläche. Zudem übersah er den Mercedes einer 51-jährigen Frau und prallte mit diesem zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Metamphetamine an. Eine Blutentnahme war die Folge. Die jeweiligen Fahrer blieben unverletzt, aber ein Schaden von fast 20.000 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell