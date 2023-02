LPI-SHL: Erfolgreiche Rettung

Suhl (ots) - Am Montag, den 13.02.23 wurden in der Zeit von 14:27 Uhr bis 14:45 Uhr aus der Handtasche einer 74 Jährigen die Geldbörse in Bad Salzungen, Goetheparkcenter entwendet. Die ältere Dame war gerade in der Woolworth Filiale einkaufen. Personen, welche hierzu Angaben machen können oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

