Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Weitefeld (ots)

Die 22jährige Kundin eines Discounters in der Bahnhofstraße in Weitefeld, parkte ihren PKW am 28.11.2023 zwischen 15:50 und 16:20 Uhr auf dem dortigen Kundenparkplatz. Nach Beendigung ihres Einkaufs stellte sie einen größeren Kratzer auf der gesamten Fahrerseite ihres PKW fest, dieser ist aufgrund seiner Form mutmaßlich durch eine vorsätzliche Sachbeschädigung entstanden. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen dunkelgrauen Kleinwagen. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell