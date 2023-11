POL-PDNR: Zeugenhinweise nach Verkehrsunfall erbeten

Bad Hönningen (ots) - Am Montagmorgen befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Asbach mit ihrem Pkw die L 257 aus Richtung Bad Hönningen kommend in Fahrtrichtung Hausen. Vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitschutzplanke. Nach erster Einschätzung der Polizei entstand an dem Pkw Totalschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr