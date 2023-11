POL-PDNR: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Linz am Rhein (ots) - Am Montagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall am Fußgängerüberweg auf der B 42 in Linzhausen. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz musste seinen Pkw verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinbrohl erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorderen Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-9430 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

