Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Dienstgebiet Polizeiinspektion Straßenhaus (ots)

Im Zeitraum von Montagmorgen bis Montagabend ereigneten sich 23 witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus. Glücklicherweise kam es bei einem Großteil der Verkehrsunfälle lediglich zu Sachschäden. Nur bei zwei Verkehrsunfällen erlitten 3 Personen leichte Verletzungen. Zudem kam es gegen 09:00 Uhr auf der Kreisstraße 117 (Alte Straße) in Kleinmaischeid zu einer Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher(in) befuhr die Kreisstraße aus Richtung Großmaischeid kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 413. In Höhe der Hausnummer 14 kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Fahrbahnverengung und beschädigte eine Leitbake. Anschließend entfernte sich der / die bisher unbekannte Unfallverursacher(in) unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Im Zusammenhang mit dem Wintereinbruch west die Polizei nochmals auf die situative Winterreifenpflicht hin. Eine generelle Winterreifenpflicht gibt es in Deutschland nicht, stattdessen eine situative. Das heißt, dass man bei winterlichen Straßenverhältnissen, also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, nur mit Winterreifen (oder Allwetterreifen) fahren darf. Bei Verstößen erwarten die Verkehrsteilnehmer hohe Bußgelder. Der Verstoß wird für den Fahrer / die Fahrerin mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro geahndet, werden andere behindert kostet der Verstoß 80 Euro. Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Dem Halter / der Halterin drohen 75 Euro und ebenfalls ein Punkt.

