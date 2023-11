Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nach Verkehrsunfall PKW mit Kran geborgen

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 27.11.2023 wurde gegen 14:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 an der Anschlussstelle Block in Fahrtrichtung Neuwied gemeldet. Ein PKW sei ins Schleudern gekommen, gegen die Leitplanke geprallt und sei gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand gekommen. Der 34 jährige Fahrzeugführer gab an, dass er den linken Richtungsfahrstreifen befuhr. Ca. 100 Meter vor der Ausfahrt habe ein weißer Kleinwagen den Fahrstreifen nach links gewechselt ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, woraufhin er stark abbremsen musste. Dabei sei ihm das Heck ausgebrochen und der PKW sei unkontrolliert ins Schleudern gekommen, wobei es auch zur Kollision mit der Leitplanke kam. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass verschiedene Reifen auf der Hinterachse montiert waren, deren Profil kurz vor der Mindestprofiltiefe lagen. Das Fahrzeug musste mittels Kran geborgen werden und die B42 auf einen Fahrstreifen für ca. 1h verschmälert werden. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca 10000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Behinderung von Rettungskräften, da die Rettungsgasse durch einen LKW versperrt wurde. Zudem wurde in Fahrzeugführer bemerkt, der offensichtlich während der Fahrt das Rettungsgeschehen filmte. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Anzeigen erfasst.

