POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis und mit unversichertem Pkw auf der A 1 im Bereich der Gem. Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Ein in der Bäderstraße in Jade abgestellter Pkw geriet am Sonnabend, 04.11.2023, gegen 02:30 Uhr in Brand und wurde dadurch total zerstört. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Neben dem Pkw, der durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jade abgelöscht und nachfolgend durch ein Unternehmen abgeschleppt wurde, wurde auch die ...

