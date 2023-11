POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit unversichertem Pkw durch berauschten Fahrer

Delmenhorst (ots) - Ein geparkter Pkw wurde am Donnerstag, 02. November 2023, bei einem Verkehrsunfall in Brake beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, weshalb die Polizei um Hinweise von Zeugen bittet. Die Geschädigte parkte ihren weißen Opel um 07:45 Uhr auf einem Parkstreifen vor der Pestalozzischule in Brake. Als sie um 12:20 Uhr zum Kleinwagen in der ...

mehr