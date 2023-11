POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Butjadingen

Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Elsfleth hat sich am Donnerstag, 02. November 2023, ein Beteiligter vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Elsflether mit einem Pkw die Straße "Vorwerkshof" in Richtung Bardenfleth. In etwa in Höhe der Straße "Neuenfelde" kam ihm ein dunkler Opel entgegen, der in den ...

