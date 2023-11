Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Elsfleth hat sich am Donnerstag, 02. November 2023, ein Beteiligter vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Elsflether mit einem Pkw die Straße "Vorwerkshof" in Richtung Bardenfleth. In etwa in Höhe der Straße "Neuenfelde" kam ihm ein dunkler Opel entgegen, der in den Gegenverkehr geriet und den jungen Mann zum Ausweichen nach rechts zwang. Auf dem aufgeweichten Grünstreifen verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der 19-Jährige und seine zwei Mitfahrerinnen im Alter von 13 und 15 Jahren konnten den Pkw selbständig verlassen. Sie wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, galten aber als unverletzt.

Der Fahrer des dunklen Opels setzte die Fahrt in Richtung B212 fort. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

