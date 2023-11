POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag, 02. November 2023, gegen 17:30 Uhr, einen Raub auf einen Kiosk in Delmenhorst verübt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Der Täter betrat gegen 17:25 Uhr den Kiosk in der Bremer Straße, Höhe Tannenbergstraße. Von der jungen Mitarbeiterin forderte er unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Mann erbeutete einen niedrigen ...

