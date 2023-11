Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Jade brennt aufgrund technischen Defekts aus

Delmenhorst (ots)

Ein in der Bäderstraße in Jade abgestellter Pkw geriet am Sonnabend, 04.11.2023, gegen 02:30 Uhr in Brand und wurde dadurch total zerstört. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Neben dem Pkw, der durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jade abgelöscht und nachfolgend durch ein Unternehmen abgeschleppt wurde, wurde auch die Fahrbahn im Bereich des Abstellortes des Fahrzeuges in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

