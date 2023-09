POL-PB: Auto nachts entwendet

Paderborn (ots) - (mb) Nach einem versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft am Frankfurter Weg hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen Tatverdächtigen festgenommen. Vier mutmaßliche Komplizen sind weiter auf der Flucht. Zwei Mitteilungen über den Polizeiruf 110 brachten der Polizei am später Samstagabend ...

