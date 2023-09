Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Fahrradgeschäft scheitert - Tatverdächtiger auf der Flucht festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft am Frankfurter Weg hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen Tatverdächtigen festgenommen. Vier mutmaßliche Komplizen sind weiter auf der Flucht.

Zwei Mitteilungen über den Polizeiruf 110 brachten der Polizei am später Samstagabend erste Hinweise auf den Einbruch und die Täter. Unabhängig voneinander hatten Zeugen einen weißen Kastenwagen und einen grauen Pkw an einem Fahrradgeschäft beobachtet. Der Kastenwagen war mit geöffneter Seitentür neben das Fahrgeschäft gefahren. Davor hielt der Pkw. Insgesamt berichteten die Zeugen über fünf teilweise maskierte Personen. Mit Werkzeugen versuchten die Täter ein Schaufenster einzuschlagen, was erheblichen Lärm verursachte. Die Scheiben hielten allerdings stand. Ohne weiter vorzugehen und Beute zu machen, ergriff die Bande mit den beiden Fahrzeugen die Flucht. Von dem Ford Transit Kastenwagen konnten Zeugen das Kennzeichen aus Berlin ablesen. Zu dem grauen Pkw war nur bekannt, dass es sich um einen Kleinwagen handelte.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Am Tatort wurden die Spuren gesichert. Auf der A33 entdeckte eine Paderborner Polizeistreife wenig später den gesuchten Ford-Transit. Mit Unterstützung einer Streife der Autobahnpolizei konnte der Kastenwagen an der Anschlussstelle Schloß Holte-Stukenbrock gestoppt werden. Im Fahrzeug befand sich lediglich der Fahrer. Der Kastenwagen war nicht zugelassen. Auf der Ladefläche lagen zwei gestohlene Auto-Kennzeichen sowie ein Vorschlaghammer und weiteres Einbruchswerkzeug.

In den letzten Tagen gab es ähnliche Einbruchsversuche in Fahrradläden in anderen Städten. Bei den Taten war der weiße Kastenwagen ebenfalls gesichtet worden. Die Polizei nahm den 22-jährigen Fahrer fest und stellte das Fahrzeug sicher. Zu seinen mutmaßlichen Komplizen machte der Tatverdächtige keine Angaben. Der Serbe wurde noch am Wochenende dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt. Gegen den 22-Jährigen erging Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

Um weitere Erkenntnisse auf den flüchtigen Kleinwagen und dessen Insassen zu bekommen, werden noch Zeugen gesucht, die dementsprechende Angaben machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Paderborner Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

