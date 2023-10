BPOLI-KA: Präventionsstand zum Thema Taschen- und Gepäckdiebstahl am Heidelberger Hauptbahnhof

Heidelberg (ots) - Am Freitagnachmittag (13. Oktober) hat ein 25-jähriger Tatverdächtiger zwei bislang unbekannte Frauen am Heidelberger Hauptbahnhof sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht nun die Geschädigten. Gegen 16:35 Uhr fasste der 25-jährige eritreische Staatsangehörige in der Yormas-Filiale einer bislang unbekannten Frau an deren Gesäß. Die ...

mehr