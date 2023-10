BPOLI-KA: Falsche Identität vorgetäuscht und Betäubungsmittel mitgeführt

Mannheim (ots) - Am Montagmorgen (09.Oktober) ereignete sich am Bahnhof Mannheim-Luzenberg ein Personenunfall. Bei der Durchfahrt eines Intercity Express wurde durch den Triebfahrzeugführer eine an der Bahnsteigkante stehende Person erkannt. Der junge Mann wollte nach ersten Informationen die Gleise überqueren. Die sofort eingeleitete Schnellbremsung konnte das Erfassen der Person nicht mehr verhindern. Der 27-Jährige ...

mehr