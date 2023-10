Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Personenunfall in Mannheim-Luzenberg

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen (09.Oktober) ereignete sich am Bahnhof Mannheim-Luzenberg ein Personenunfall.

Bei der Durchfahrt eines Intercity Express wurde durch den Triebfahrzeugführer eine an der Bahnsteigkante stehende Person erkannt. Der junge Mann wollte nach ersten Informationen die Gleise überqueren. Die sofort eingeleitete Schnellbremsung konnte das Erfassen der Person nicht mehr verhindern. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen am linken Bein und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

