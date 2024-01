POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Waldfeucht (ots) - Am Mittwoch, 17. Januar, kam es gegen 18 Uhr in einer Wohnung an der Brabanter Straße zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Bewohner kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern weiter an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

