POL-PPMZ: Mainz - Stau auf der A 60 Ergänzende Pressemeldung zum 26.09.23

Mainz - A 60 (ots)

Am 26.09.2023 wurde um 17:15 Uhr bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim ein Schlüssel als verloren gemeldet. Der Schlüssel war auf dem Autodach vergessen worden und beim Bremsen auf der Autobahn kurz vor der Anschlussstelle Heidesheim vom Dach auf die Fahrbahn gefallen. Da am Schlüsselbund ein Transponder für den Zugang zu einem großen öffentlichen Gebäude war, wurde die Fahrbahn im entsprechenden Bereich durch Kräfte der Autobahnpolizei abgesucht. Der Verkehr wurde hierzu stark verlangsamt und kurzfristig wurde die Fahrbahn in Richtung Bingen voll gesperrt. Die Maßnahmen führten zum Erfolg, da der Schlüssel aufgefunden und somit die Fahrbahn gegen 17:54 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Um 18:07 Uhr - 13 Minuten später - kam es an fast gleicher Stelle, ebenfalls kurz vor der Anschlussstelle Heidesheim in Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Pressemeldung dazu war bereits am 26.09.2023, 19:49 Uhr erfolgt. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte sich der Stau, der wegen der vorherigen Schlüsselsuche entstanden war, bereits wieder aufgelöst. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen bestand nicht.

