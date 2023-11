POL-PDLD: Beleuchtungskontrollen

Germersheim (ots) - Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag (03.- 07.11.2023) versuchten bislang unbekannte Täter in das Goethe Gymnasium in Germersheim einzubrechen. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: ...

