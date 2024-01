Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Jugendschutzkontrollen der Stadt Hückelhoven und der Polizei Heinsberg

Hückelhoven (ots)

Am Montag, 15.01.2024, führte die Abteilung Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Heinsberg gemeinsam mit dem Ordnungs- und Jugendamt der Stadt Hückelhoven Testkäufe von Alkohol und Zigaretten durch. Das Ziel der Testkäufe sollte der Feststellung dienen, in wie weit Tankstellen, Kioske und Supermärkte die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes einhalten. In Hückelhoven, Baal, Brachelen, Millich und Ratheim wurden insgesamt 16 Verkaufsstellen überprüft. In neun Fällen gelang es den 13- bis 17-Jährigen Jugendlichen Alkohol zu kaufen. In weiteren sieben Geschäften wurden die Bestimmungen des Jugendschutzes eingehalten. Die daraus resultierenden Anzeigen werden vom Ordnungsamt der Stadt Hückelhoven bearbeitet. Auch zukünftig wird es im Sinne des Jugendschutzes weitere gemeinsame Kontrollen von Stadt und Polizei im Kreis Heinsberg geben.

