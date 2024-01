Selfkant-Süsterseel (ots) - Während ihrer Streifenfahrt entdeckten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg am Mittwoch (17. Januar), gegen 13.45 Uhr, ein brennendes Zweirad an der Straße An der Waldschänke. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Da sich keine Hinweise auf einen Verkehrsunfall oder einen technischen Defekt ergaben, könnte das Fahrzeug durch unbekannte Personen in Brand gesteckt worden sein. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Das Fahrzeug wurde ...

