Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein versuchter und ein vollendeter Pkw Diebstahl

Wer hat etwas beobachtet?

Selfkant-Millen (ots)

An der Johann-Grein-Straße versuchten bislang unbekannte Täter am Mittwoch, 17. Januar, gegen 2.30 Uhr, einen Pkw Mercedes zu entwenden. Dabei nutzten sie ein technisches Gerät, vermutlich um das Schlüssel Signal zu übertragen. Als dies nicht gelang, stahlen sie aus einer nebenliegenden Einfahrt einen grauen Pkw Mercedes S-Klasse mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Bei ihren Taten wurden die Unbekannten videografiert. Beide Täter waren männlich und etwa 170 bis 180 Zentimeter groß. Einer trug eine dunkelblaue Jacke, eine dunkle Jeans und eine Mütze. Der andere Täter war ebenfalls mit einer dunkelblauen Jacke, einer helleren Jeans und einer Sturmhaube bekleidet. Wer hat die Täter beobachtet oder kann Hinweise zu den Taten geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

