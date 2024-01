Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter hebelten das Fenster einer Kindertagesstätte an der Mittelstraße auf. Sie öffneten Schränke und Schubladen und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Tatzeit lag zwischen 17.50 Uhr am 16. Januar (Dienstag) und 7 Uhr am 17. Januar (Mittwoch).

