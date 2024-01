Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Heinsberg: Mann verstirbt nach Kollision mit Baum

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Am Dienstagabend (16. Januar) ereignete sich auf der Landstraße 42 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten und ein Mann noch an der Unfallstelle verstarb (wir berichteten im Nachtrag des Polizeiberichts Nummer 16 darüber). Gegen 20.55 Uhr fuhr ein mit drei Männern besetzter Van die L 42 aus Richtung Teveren kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und wurde durch den Aufprall zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein 55 Jahre alter Mann aus Aachen erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden anderen Männer, ein 39-jähriger Aachener sowie ein 54-Jähriger, dessen Herkunft noch geklärt werden muss, trugen schwere Verletzungen davon und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die L 42 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der unter anderem auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, zwischen den Kreisverkehren Müncherather Straße und B 56 bis zum frühen Mittwochmorgen komplett gesperrt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Frage, wer das Fahrzeug gelenkt hat, Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten suchen neben den Ersthelfern mögliche weitere Zeugen, die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

