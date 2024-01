Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Männer entwenden Geld in Wohnhaus

Zeugensuche

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Am Montagmittag (15. Januar) wurde der Bewohner eines an der Dürener Straße gelegenen Hauses gegen 13 Uhr auf ein Geräusch aufmerksam. Als er daraufhin in den Innenhof ging, traf er dort auf zwei bislang unbekannte Männer, die keine schlüssige Erklärung für ihre Anwesenheit auf dem Grundstück des Bewohners vorweisen konnten. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung B 57. Ein in der Nähe geparkter grauer Kastenwagen entfernte sich kurz darauf ebenfalls in Richtung B 57. Der Hausbesitzer stellte anschließend fest, dass aus seinem Haus Bargeld fehlte. Die Tatverdächtigen waren zirka 20 bis 25 Jahre alt und hatten korpulente Figuren. Beide wirkten südländisch und waren mit dunklen Winterjacken bekleidet. Wem sind die Männer in Immendorf aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem grauen Kastenwagen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

