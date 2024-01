Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Solarium

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (16. Januar) wurde ein Anwohner in der Herzog-Wilhelm-Straße durch laute Geräusche auf unbekannte Personen aufmerksam, die aus Richtung eines Sonnenstudios flüchteten. Bei der Überprüfung des Ladenlokals durch die hinzugerufene Polizei wurden an mehreren Fenstern Aufbruchspuren festgestellt. Alle Personen wurden videografiert. Eine männliche Person mit Bart war mit einer schwarzen Jacke der Marke Adidas mit weißen Streifen auf den Ärmeln und Kapuze mit schwarzem Fell sowie einer Jeanshose bekleidet. Eine zweite Person trug eine graue Hose sowie eine blaue Jacke mit Kapuze und braunem Fell. Ein weiterer Begleiter trug eine schwarze Hose und eine hellgraue Jacke mit dunkelgrau abgesetzten Ärmeln. Wer hat kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

